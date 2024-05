Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Kreisverkehr- rund 10.000 Euro Blechschaden (28.05.2024)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr, auf der Königstraße ist ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden. Ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes E220 und ein 22 Jahre junger Mercedes-Fahrer eines A180 fuhren auf der Königstraße in Richtung Stadionstraße hintereinander her. Im dortigen Kreisverkehr wechselte der junge Mann auf den Fahrstreifen, welcher in die Ruhe-Christi-Straße führt, und überholte den Mercedes des 49-Jährigen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, wodurch am E220 ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro und am A180 von ungefähr 1.000 Euro entstand.

