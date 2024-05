Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 462- rund 12.000 Euro Blechschaden (28.05.2024)

Schramberg (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Bundesstraße 462 passiert ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Landesstraße 419 unterwegs und bog auf Höhe der Einmündung "Oberreute" vom Zubringer der L 419 nach links auf die B 462 in Richtung Schramberg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A4 eines 60-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Abbiegespur der B 462 in Richtung Oberreute fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

