Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz (28.05.2024)

Schenkenzell (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße. Ein 54-Jähriger bog mit einer BMW auf Höhe des Bahnhofs von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße in Richtung Schiltach ein und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße. Der Mann erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Schulter und musste zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An der BMW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell