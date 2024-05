Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin erfasst Fußgängerin - 86-Jährige verletzt (28.05.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Inselgasse auf die Konzilstraße ist am Dienstagvormittag eine Fußgängerin verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit einem Rennrad auf dem Radweg der Konzilstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Inselgasse stieß sie mit einer von rechts kommenden 86-jährigen Fußgängerin zusammen. Dadurch fiel die Seniorin zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 23-Jährige blieb unverletzt.

