Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einem Bistro - 64-Jähriger erleidet Nasenbeinbruch (11.08.2024)

Gottmadingen (ots)

Vermutlich einen Nasenbeinbruch erlitten hat ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Hauptstraße am Sonntagabend. Gegen 23 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit einem unbekannten Mann wegen einer Meinungsverschiedenheit in Streit. Im Verlauf des Disputs schlug der Unbekannte dem 64-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Kontrahenten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell