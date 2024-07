Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen parkenden Wagen gefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Leharstraße;

Unfallzeit: zwischen 20.07.2024, 23.00 Uhr, und 22.07.2024, 15.30 Uhr;

Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer in den vergangenen Tagen in Borken. Der Unbekannte prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen, der in der Leharstraße parkte. Dazu muss es zwischen Samstagabend und Montagnachmittag gekommen sein. Hinweise zum Verursacher erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell