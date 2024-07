Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Motorräder aus Garage entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Zwillbrock;

Tatzeit: zwischen 19.07.2024, 21.00 Uhr, und 22.07.2024, 20.30 Uhr;

Zwei Motorräder haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Vreden entwendet. Die Kräder standen in einer Garage auf einem Hof in der Bauerschaft Zwillbrock. Die Täter beschädigten das Schloss der Garage, um sich zu Zugang zum Inneren zu verschaffen. Zu der Tat kam es zwischen Freitagabend und Montagabend. Beide Fahrzeuge sind schwarz lackiert mit rotem Rahmen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell