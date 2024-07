POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Velen (ots) - Tatort: Velen, Schulstraße; Tatzeit: zwischen 20.07.2024, 13.20 Uhr, und 21.07.2024, 07.15 Uhr; In ein Geschäft eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Velen. Die Täter durchsuchten die Räume in dem Gebäude an der Schulstraße. Sie entwendeten Bargeld, das sie dabei vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (mh) M. ...

