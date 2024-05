Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstände und Angriffe gegen Polizisten, Unfall, Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Widerstand nach Ruhestörung

Am Donnerstag kam es gegen 0:45 Uhr im Forellenweg nach mehrmaliger Ruhestörung zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Eine Streifenwagenbesatzung suchte dort eine Wohnung auf, nachdem mehrere Hausbewohner laute Musik von Personen meldete. Die anwesenden, augenscheinlich stark alkoholisierten sowie unter Einfluss von Drogen stehenden Personen kamen den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten nicht nach. Sie verhielten sich wenig kooperativ und beleidigten andere Hausbewohner. Während der Anzeigenaufnahme leisteten sie teils Widerstand und griffen die Poliozisten an. Aufgrund dieses Verhaltens wurde ein 31-Jähriger sowie ein 28-Jähriger in Gewahrsam genommen. Sie erwartet nun diverse Strafanzeigen.

Aalen: E-Scooter-Fahrerin sowie Mitfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag befuhr eine 13-jährige E-Scooter-Fahrerin mit ihrer Mitfahrerin die Friedhofstraße in Richtung Innenstadt. Als sie die Kreuzung Friedrichstraße überqueren wollte, fuhr sie seitlich in einen VW eines 60-Jährigen, welcher zur selben Zeit an einer dortigen Ampel mit seinem PKW anfuhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3200 Euro. Durch den Unfall wurde die 13-Jährige sowie ihre 12-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Schechingen: Stromkasten beschädigt

Von Unbekannten wurde in der Schießbergstraße ein Stromkasten aufgebrochen und auch im Innern beschädigt. Der Schaden wurde am Donnerstag, gegen 23:15 Uhr, bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Bargau: Widerstände nach Körperverletzungen

Im Zuge einer Körperverletzung kam es am Donnerstag auf einem Festgelände in der Himmelreichstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 17:30 Uhr beleidigte ein 23-Jähriger nach einer vorausgegangenen Körperverletzung zwei eingesetzte Polizeibeamte. Aufgrund seines Verhaltens sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich vehement, sodass er zu Boden gebracht und fixiert wurde. Anschließend wurde er in die Gewahrsamseinrichtung auf das Polizeirevier gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille.

Gegen 18:45 Uhr sollte auch ein 24-Jähriger nach einer vorausgegangenen Körperverletzung im selben Festzelt in Gewahrsam genommen werden. Dieser wehrte sich ebenso gegen die Maßnahme und stieß einem Polizeibeamten mit seiner Schulter gegen die Brust. Zudem beleidigte er auch die Beamten vielfach. Auch er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Herlikofen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW wurde am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3:30 Uhr ein Geldbeutel mit Bargeld entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit vor einem Wohnhaus Im Obstgarten geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

