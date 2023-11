Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall auf der Autobahn, eine Person verletzt, halbstündige Vollsperrung

Pforzheim (ots)

Am Freitag Abend, gg. 20.15 Uhr, befuhr ein 18jähriger Mann mit seinem weißen Seat die Autobahn von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. Auf der Klosterwegbrücke geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Betongleitwand und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Aufgrund eines erheblich beschädigten linken Vorderrades war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Die drei Insassen verließen das Fahrzeug und begaben sich in Sicherheit. Kurze Zeit später fuhr ein schwarzer Seat, gelenkt von einem 37jährigen Mann, in das verunfallte Fahrzeug. Der Aufprall war heftig, der weiße Seat drehte sich um die Achse, der schwarze Seat wurde nach rechts abgewiesen und blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Aufgrund der verteilten Trümmer war die Autobahn in Richtung Pforzheim für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Unfallstelle war gg. 22.00 Uhr geräumt. Der verletzte 37jährige Mann wurde durch einen RTW in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten durch Abschleppwagen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EURO. Zwei Besatzungen des Autobahnpolizeirevier Pforzheim waren vor Ort und übernahmen die Unfallaufnahme.

