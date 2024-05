Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Einbruch - Brand - Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Einbruch in Bar

Am Mittwoch zwischen 03:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen Unbekannte Diebe in eine Bar in der Eberhardstraße ein. Der genaue Wert des gestohlenen Diebesguts steht noch aus, während der entstandene Sachschaden vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt wird. Personen, die möglicherweise verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder sonstige Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 auf dem Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang: Gartenhütte abgebrannt

Auf einem Gartengrundstück in der Aspacher Straße kam es Donnerstagabend, gegen 21:50 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand. Nach aktuellen Ermittlungen führte ein technischer Defekt im Bereich der Batterien einer Photovoltaik-Anlage zu einem Vollbrand der Gartenhütte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die örtliche Feuerwehr reagierte sofort und war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag gegen 13:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K1906 zwischen Erbstetten und Maubach in Backnang. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin bog von einer Nebenstraße auf die Hauptstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 67-jährigen Motorradfahrers. Es kam zu einer Kollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell