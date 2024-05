Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Schorndorf: Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am 09.05.2025 gegen 17:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße in Schorndorf zu einem Wohnungsbrand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand zunächst nicht mehr bewohnbar. Die örtliche Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell