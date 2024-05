POL-AA: Ostalbkreis: Raub

Aalen (ots) - Schorndorf: Zwei Unfallfluchten 1. In einem Parkhaus in der Karlstraße ereignete sich am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer beschädigte dabei einen geparkten Citroen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Tatort. 2. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Remsstraße ein geparkter Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug gestreift, wodurch ein Sachschaden entstand. Die Polizei bittet ...

