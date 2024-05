Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Neuenstein: Unfall mit Fahrerflucht

Ein in der Hermann-Hagenmeyer-Straße geparkter Pkw der Marke VW wurde am Montag zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr touchiert. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden im Wert von 500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell