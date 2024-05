Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, verletzte Polizisten, Brand

Aalen (ots)

Ellenberg/BAB7: Matratze auf Autobahn verloren

Vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor am Dienstag gegen 18:50 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der BAB7, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/ Fichtenau und Ellwangen, eine Matratze. Eine nachfolgende 34-jährige Mazda-Fahrerin fuhr im Anschluss über die Matratze, wobei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand bei Personenkontrolle

Auf dem Johannisplatz hat am Mittwoch um kurz nach Mitternacht ein 41-Jähriger im Rahmen einer Personenkontrolle, nach vorausgegangener Ruhestörung, Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 0 Uhr mitgeteilt, dass eine Person lautstark im Bereich des Marktplatzes herumschreit. Als die verständigte Polizeistreife den 41-Jährigen einer Kontrolle unterziehen wollte, hat sich dieser uneinsichtig gezeigt und sich zur Wehr gesetzt, sodass er zu Boden gebracht und geschlossen wurde. Bei dieser Maßnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt. Da der Mann sichtlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmittels stand und mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Grobspanlatten in Brand gesetzt- Zeugenaufruf!

Unbekannte haben am Dienstag gegen 23:25 Uhr in der Lorcher Straße Grobspanlatten angezündet. Diese sind dort am Eingangsbereich eines leerstehenden Gebäudes angeschraubt. Das Feuere wurde durcheine Streifenbesatzung der Polizei zufällig entdeckt. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Durch die Feuerwehr, welche mit fünf Einsatzfahrzeugen sowie 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell