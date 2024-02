Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31 Jahre alte Frau randaliert im Geschäft am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Gestern Mittag (04.02.2024) randalierte eine 31-Jährige in einem Geschäft am Bahnsteig 16 am Stuttgarter Bahnhof und verletzte eine Angestellte. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 12:30 Uhr. Hier soll die Tatverdächtige die Ladenzeile betreten haben, um offenbar einen Katalog zu kaufen. Als die Zahlung der Ware mit der EC Karte offensichtlich nicht funktionierte, soll sie mit dem Katalog mehrmals auf das Kassensystem des Ladens geschlagen, die Mitarbeiterin beleidigt und anschließend den Katalog zerknüllt haben. Als die Angestellte des Geschäftes, die 31 Jahre alte deutsche Staatsangehörige aufforderte den Laden zu verlassen und ihr den Katalog abnahm, verletzte diese sie offenbar an ihrer Hand. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei Stuttgart konnte die Tatverdächtige vor Ort feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und einer Körperverletzung wurden eingeleitet.

