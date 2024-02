Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann beißt Bundespolizist in den Finger

Ulm (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am heutigen Morgen (01.02.2024) im Hauptbahnhof Ulm Beamte der Bundespolizei attackiert und einen dabei in den Finger gebissen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 27-Jährige gegen 06:40 Uhr mit anderen Reisenden im Warteraum zunächst in verbale Streitigkeiten. Beim Eintreffen hinzugerufener Bundespolizisten verhielt sich der türkische Staatsangehörige umgehend aggressiv gegenüber den Beamten, sodass diese ihn auf das Revier brachten. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, gegen den bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof besteht, die Beamten zu attackieren, weshalb er zu Boden gebracht wurde. Dabei biss er einem eingesetzten Polizisten in den Finger, ohne ihn jedoch zu verletzen, da der Beamte Handschuhe trug. Der 27-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Hausfriedensbruchs rechnen.

