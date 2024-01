BPOLI S: 43-Jähriger bedroht Bundespolizisten im Bundespolizeirevier Ulm

Nürtingen (ots) - Nürtingen: Ein 34 Jahre alter Mann hat sich am Samstagmittag (27.01.2024) den polizeilichen Maßnahmen am Nürtinger Bahnhof widersetzt und mehrere Einsatzkräfte beleidigt und bedroht. Der deutsche Staatsangehörige war zunächst gegen 14:30 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Nürtingen gefahren und kurz vor dem Halt am Bahnhof aufgrund seines ...

