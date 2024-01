Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gleise überquert und Mitarbeiter bedroht

Bietigheim-Bissingen (ots)

Zwei Männer überquerten am gestrigen Morgen (29.01.2024) die Gleise am Bahnhof Bietigheim-Bissingen und bedrohten und beleidigten im Anschluss einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden 20 und 24 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen gegen 11:10 Uhr mehrere Gleise des Bahnhofes an dafür nicht vorgesehenen Stellen überquert haben und im Anschluss in eine S-Bahn der Linie S5 gestiegen sein. Zwei Mitarbeitende der Deutschen Bahn sprachen die beiden jungen Männer daraufhin wohl auf ihr Verhalten an. Diese reagierten auf die Ansprache offenbar umgehend aggressiv und sollen einen 24-jährigen Mitarbeiter mehrfach bedroht und beleidigt haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die Beschuldigten, konnten jedoch wenig später von einer Streife in einem nahegelegenen Supermarkt festgestellt werden. Gegen den 20-Jährigen und seinen 24 Jahre alten Begleiter ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

