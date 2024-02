Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung im Regionalexpress

Ulm (ots)

Ulm: Am gestrigen Abend (01.02.2024) kam es in einem Regionalexpress von Sigmaringen nach Ulm zu einem Angriff mit einer Glasflasche durch eine 44-Jährige. Bisherigen Informationen zufolge, ereignete sich die Tat gegen 23:00 Uhr. Hier soll die 44 Jahre alte ukrainische Staatsangehörige, welche in Begleitung ihrer beiden Töchter unterwegs war, einem 29-Jährigen mit einer Glasflasche in sein Gesicht geschlagen haben. Ein Reisender, welcher sich ebenfalls in dem Zug befunden hatte, informierte die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten konnten alle Beteiligen am Bahnhof Ulm antreffen. Eine ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt. Der Grund für den Angriff der Frau ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll es aber zuvor zu einer Diebstahlshandlung gekommen sein. Hier versuchte der 29-jährige algerische Staatsangehörige gemeinsam mit seinem 30-jährigen algerischen Begleiter offenbar die 44-Jährige zu bestehlen. Diese bemerkte die Handlung jedoch und soll daraufhin unvermittelt mit der am Boden stehende Glasflasche auf den 29-Jährigen Tatverdächtigen eingeschlagen haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell