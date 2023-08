Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raddestorf - Bier in der Mittelkonsole

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag führten Beamte des Polizeikommissariates Stolzenau Verkehrskontrollen an der Glisser Dorfstraße in Höhe der Glisser Heide in Raddestorf durch. Bei der Kontrolle eines 45-Jährigen aus der SG Uchte fiel ihnen sodann eine geöffnete Bierflasche in der Mittelkonsole des Fahrzeugs auf. Der Mann gab an, lediglich kurz zuvor einen Schluck aus der Flasche genommen zu haben.

Da ein Atemalkoholtest zunächst einen Wert von 1,62 Promille ergab und dieser sich lediglich auf 1,05 Promille reduzierte, nachdem der Mann mit einem anderen Getränk die Bierreste wegspülte, warteten die Beamten noch eine knappe Viertelstunde ab und boten ihm abermals einen Test an. Da dieser weiterhin bei 0,88 Promille lag, ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 45-Jährigen ein. Ab 0,5 Promille drohen ein Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

