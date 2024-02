Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32 Jahre alte Frau verletzt Reisende am Auge

Ulm (ots)

Ulm: Gestern Abend (04.02.2024) kam es am Bahnhof Ulm bei dem Einstieg in einen Aufzug zu einer Körperverletzung, bei der eine 32-jährige Reisende am Auge verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Vorfall gegen 18:15 Uhr am Bahnsteig 2 im Bereich der Aufzüge ereignet haben. Laut Zeugenaussagen soll die Reisende gerade im Begriff gewesen sein, den Aufzug zu betreten, als ihr der Zutritt durch eine 32 Jahre alte tschechische Staatsangehörige, welche in Begleitung ihres Mannes unterwegs war, aus bisher unbekannten Gründen verwehrt wurde. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen verletzte die Tatverdächtige die Reisende durch eine schwungvolle Armbewegung mit der Hand in ihrem Auge, als die Geschädigte versucht hatte den Aufzug dennoch zu betreten. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte beide Beteiligten vor Ort feststellen und an die zuständige Bundespolizei übergeben. Eine medizinische Versorgung der Geschädigten war offenbar nicht notwendig. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurde eingeleitet.

