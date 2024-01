Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und Polizei informiert - Geschädigter fährt los

Warendorf (ots)

Wir suchen aktuell einen geschädigten Autofahrer, der am Donnerstag (18.01.2024, 16.40 Uhr) mit seinem dunkelgrauen VW Golf in einer Tiefgarage an der Weststraße in der Innenstadt Ahlens geparkt hat.

Eine 35-jährige Ahlenerin touchierte beim Einparken den geparkten Pkw. Während sie die Polizei informierte und auf diese außerhalb der Garage wartete, verließ der Fahrer des VW samt Auto das Parkhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

