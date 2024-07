Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligter gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 22.07.2024, 14.45 Uhr;

Leicht verletzt hat sich am Montag eine 59-jährige Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Die Frau befuhr gegen 14.45 Uhr den Radweg aus Richtung An der Umflut kommend Fahrtrichtung Krankenhaus. In der Unterführung unterhalb der Wüllener Straße kamen der Ahauserin ein Mann und eine Frau sowie zwei junge Mädchen auf Fahrrädern entgegen. Der Mann kollidierte frontal mit dem Pedelec der 59-Jährigen, sodass sie ins Straucheln kam und sich an einer Wand abstützen musste. Die Familie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Der flüchtige Radfahrer ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, von kräftiger Statur und hat schwarze, wellige Haare. Die Frau trug ihr mittelblondes, langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die beiden Kinder haben ebenfalls mittelblondes Haar. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell