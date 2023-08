Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pkw zerkratzt

Bad Bentheim (ots)

Heute kam es an der Unterstraße in Bad Bentheim zu zwei Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter zerkratzen zwischen 8.30 und 14.30 Uhr den Lack an einem blauen Nissan an der Fahrerseite und an einem goldfarbenen Volvo auf der Motorhaube. Die Fahrzeuge waren hintereinander geparkt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell