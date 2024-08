Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Fahrrad - Fahrer fährt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr am Freitag (9.8.), um 21.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Lübbecker Straße in Richtung B239. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Fahrrad gegen den dortigen Bordstein und verlor dabei die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn und zog sich so leichte Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfall beobachteten, kümmerten sich um den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, sodass in einem nahegelegenen Krankenhaus, in das der 46-Jährige mittels Rettungswagens gebracht wurde, eine Blutprobe entnommen wurde.

