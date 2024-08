Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle vor Waschanlage- Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (8.8.) gegen 14.50 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte in Bünde den Fahrer eines Daimler Chrysler im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu überprüfen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Wasserbereite und sollte angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer setzte sein Fahrt zunächst fort und stellte sich dann in eine Warteschlange zur Waschanlage am Stellwerk.

Der Fahrer wurde aufgefordert aus der Warteschlange herauszufahren. Der Aufforderung der Beamten folgte dieser zunächst bis zum anliegenden Parkplatz der Waschanlage. Dort wechselten Fahrer und Beifahrerin plötzlich die Fahrereigenschaft und fuhren mit dem Mercedes weiter auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof. Dort konnte das Fahrzeug und die drei Insassen kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 37-jährigen Serben aus Rödinghausen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie wurde ihm bereits im Jahr 2018 entzogen.

Da aufgrund des Verhaltens der Verdacht von Drogenkonsum bestand, wurde dem 37-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief deutlich positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Dem Rödinghausener wurden entsprechende Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die kurzfristige 33-Jährige Fahrerin konnte eine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell