Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Kleinkraftrad

Herford (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten gestern (6.8.), um 7.15 Uhr ein Kleinkraftrad, das sich in einer Grünanlage am Taubenweg befand und verständigten die Polizei. Nach einer Überprüfung des Rollers machten sich die Beamten auf den Weg zur Halteranschrift in der Amselstraße. Hier informierte sie der Eigentümer darüber, dass er den Roller letztmalig am Vorabend, gegen 22.00 Uhr verschlossen auf seinem Grundstück stand. Der oder die unbekannten Täter brachen gewaltsam das Kettenschloss am Vorderrad auf, um das Fahrzeug entwenden zu können. Außerdem öffneten sie gewaltsam das Helmfach, sodass ein Schaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu machen.

