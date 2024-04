Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Schmuck und Bargeld gestohlen

Gescher (ots)

Trickdieben zum Opfer gefallen ist am Freitag in Frau in Gescher. Eine Unbekannte hatte mittags bei der Seniorin geschellt und sich als Mitarbeiterin eines sozialen Dienstes ausgegeben. Als die Frau sich kurzzeitig in den Wohnräumen der Geschädigten befand, gelangte nach ersten Erkenntnissen unbemerkt ein Komplize hinein. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Zu der unbekannten Täterin liegt folgende Beschreibung vor: circa 35 bis 40 Jahre alt, schlank, schulterlange dunkle Haare, ein weiß gestreiftes Wickelkleid tragend und akzentfrei Deutsch sprechend. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei warnt erneut davor, Personen hineinzulassen, die unangemeldet erscheinen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell