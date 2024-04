Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert gegen Auto geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, In Kochs Weide;

Unfallzeit: 27.04.2024, 17.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 29-Jährige hatte gegen 17.00 Uhr die Straße In Kochs Weide in Richtung Frankenstraße befahren. Er war dort gegen das entgegenkommende Auto einer 50-Jährigen geprallt. Die Bocholterin hatte aufgrund der auffälligen Fahrweise des Isselburgers nach ersten Erkenntnissen noch angehalten, ehe es zum Aufprall kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 29-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille schließen. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt festzustellen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell