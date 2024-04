Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geld beim Wechseln entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße;

Tatzeit: 27.04.2024, 14.40 Uhr;

Beraubt haben zwei Unbekannte in Bocholt einen Jugendlichen. Dieser hatte die beiden gegen 14.40 Uhr am Bahnhof an der Hindenburgstraße gefragt, ob sie ihm einen 50-Euro-Schein wechseln könnten. Stattdessen schubsten sie ihn, nahmen die Banknote an sich und flüchteten. Es liegt folgende Beschreibung der Tatverdächtigen vor: circa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunkler Teint, jeweils bekleidet mit weißem Oberteil und schwarzer Hose; einer der Unbekannten hatte Locken. Sie liefen in Richtung Bahnhofstraße weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell