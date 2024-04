Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radlerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Westend;

Unfallzeit: 26.04.2024, 13.55 Uhr;

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin am Freitag in Bocholt mit einer Radfahrerin kollidiert. Diese erlitt leichte Verletzungen. Die Bocholterin hatte den Radweg der Straße Westend gegen 13.55 Uhr in Richtung Innenstadt befahren. Parallel war eine 61-Jährige mit ihrem Wagen unterwegs. Als die Südlohnerin nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie die 33-Jährige. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell