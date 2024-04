Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelec beim Queren erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 26.04.2024, 11.30 Uhr;

Bei einer Kollision mit einem Auto hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Ahaus-Wüllen leichte Verletzungen erlitten. Der 86-Jährige hatte gegen 11.30 Uhr die Stadtlohner Straße aus Richtung der Straße Zur Windmühle in Richtung Eschweg queren wollen. Dabei übersah der Ahauser den Pkw einer 18-Jährigen: Die Ahauserin hatte die bevorrechtigte Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn befahren. Der Leichtverletzte kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

