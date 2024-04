Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind bei Kollision leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Hindenburgallee;

Unfallzeit: 26.04.2024, 07.35 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Der Elfjährige hatte gegen 7.35 Uhr die Hindenburgallee aus der untergeordneten Straße Am Schloßgraben kommend queren wollen. Dabei übersah das Kind das Auto einer 19-Jährigen aus Ahaus, das sich von links näherte. Der Junge trug einen Helm, der schlimmere Verletzungen nach ersten Erkenntnissen verhinderte: Beim Zusammenstoß hatte das Auto das Kind aufgeladen, das dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe schlug. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (to)

