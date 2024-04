POL-BOR: Ahaus-Alstätte, Schwerer Verkehrsunfall auf K22 zwischen Alstätte und Ottenstein - Abschlussmeldung

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Velener Straße; Tatzeit: 25.04.2024, zwischen 04.30 Uhr und 16.00 Uhr; Schmuck gestohlen haben Unbekannte bei einem Einbruch in Heiden. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu dem Geschehen an der Velener Straße kam es am Donnerstag zwischen 04.30 Uhr und 16.00 Uhr. Die Polizei sucht ...

