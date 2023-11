POL-SO: Falsche Polizeibeamte rufen an

Soest (ots) - Am 27. November kam es zwischen 00:50 Uhr und 7 Uhr zu einem Einbruch in einen Betrieb in der Straße Lange Wende 19. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Tor Zugang in die Räumlichkeiten des Betriebes. In einem der Büros öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Geldkassette und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu ...

