POL-SO: Einbruch in Getränkemarkt

Soest (ots) - Am 23.11.2023 um 14:54 Uhr kam es in einem Supermarkt am Senator-Schwartz-Ring in Soest zu einem Ladendiebstahl. Ein 32-jähriger Georgier, der zurzeit in der ZUE Soest wohnt, hat im dortigen Ladenlokal Waren im Wert von über 100 Euro entwendet. Darunter waren u.a. Geldbeutel und eine Tastatur. Vom Ladendetektiv nach den Kassen angesprochen wurde der 32-jährige in sein Büro gebeten um den Sachverhalt ...

mehr