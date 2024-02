POL Schwaben Nord: Schwelbrand

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer offenbar einen 28-Jährigen an einer Waschanlage in der Südtiroler Straße an. Der 28-Järhige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 00.00 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die jeweils in der Begleitung einer weiteren Person waren. ...

