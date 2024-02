Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streit an Waschanlage

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (29.02.2024) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer offenbar einen 28-Jährigen an einer Waschanlage in der Südtiroler Straße an. Der 28-Järhige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die jeweils in der Begleitung einer weiteren Person waren. Anschließend entfernte sich der 28-Jährige in Richtung der Ausfahrt. Auf dem Weg dorthin fuhr in der 23-Jährige offenbar rückwärts mit seinem Auto an, sodass der 28-Jährige stürzte. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige.

Polizeibeamten trafen den 23-Jährigen wenig später zuhause an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung gegen den 23-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell