Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automaten hielten stand

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch / Düwing Dyk;

Tatzeit: zwischen 25.04.2024, 21.00 Uhr, und 26.04.2024, 06.20 Uhr;

Mit Gewalt haben sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus-Wüllen an zwei Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen wollten die Täter die Geräte komplett entwenden, dies gelang ihnen jedoch nicht. Zum Abtransport hatten sie jeweils einen gestohlenen Einkaufswagen bereitgestellt. Die Tatorte liegen an der Straße Am Kalkbruch sowie am Düwing Dyk. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell