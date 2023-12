Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg vom 08.12.2023, 12:00 Uhr bis 10.11.2023, um 12:00 Uhr++Trunkenheit im Straßenverkehr++Wohnungseinbrüche++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Hehlerei

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagvormittag kontrollierte die Polizei Buchholz einen 28-jährigen Autofahrer in der Soltauer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Nach angeordneter Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt.

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

Seevetal

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kirchweg ein. Die Täter durchstachen die Kittfalz eines Fensters und gelangten so ins Objekt. Nachdem mehrere Räumlichkeiten durchwühlt wurden, verließen sie das Haus mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Appel

Am Freitag kam es zu drei Einbruchdiebstählen im Elstorfer Weg und Tannenhöhe in Appel. Die bislang unbekannte Täterschaft suchte in den Nachmittags- und Abendstunden die Wohnhäuser auf und verschaffte sich mittels Kittfalzstechen Zugang zu den Objekten. Die Objekte wurden mit unbekanntem Diebesgut wieder verlassen. In der Tannenhöhe wurden die Täter durch die Bewohner überrascht und flüchteten.

Neu Wulmstorf

Ebenfalls am Freitag brachen Täter mittels Kittfalzstechen ein Wohnhaus in der Karlsteiner Straße in Neu Wulmstorf auf.

Am Samstag kam es im Lönsweg in Neu Wulmstorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier wurde die Kittfalz eines Fensters durchstochen und sich somit Zugang zum Objekt verschafft.

Buchholz

Am späten Samstagnachmittag hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Feenring in Buchholz auf. Nachdem das Haus durchwühlt wurde, verließen die Täter das Objekt mit bislang unbekanntem Diebesgut

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

Winsen (Luhe) - Häusliche Gewalt

Am Freitagabend gegen 00:45 Uhr kam es zwischen dem 29-jährigen Ehemann und der 30-jährigen Ehefrau zunächst zu verbalen Beziehungsstreitigkeiten. Der aufgebrachte und alkoholisierte Ehemann schlug daraufhin mehrfach auf seine Frau ein. Da sich dieser vor Ort wenig einsichtig zeigte, verbrachte er den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Winsener Stadtgebiet wurden am Samstagmorgen gleich zwei Verkehrsteilnehmer durch die Beamten kontrolliert, welche keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnten. Die Fahrt war somit sowohl für den Pkw- als auch für den Lkw-Fahrer vor Ort beendet. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Winsen (Luhe) - Hehlerei

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag der Fahrer eines E-Scooters angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser weder versichert war noch dem Fahrer gehörte. Der E-Scooter war einige Wochen zuvor entwendet worden. Der E-Scooter wurde sichergestellt und wird an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

