POL-BOR: Bocholt-Mussum - Heckscheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Ruenhorst;

Tatzeit: zwischen 26.04.2024, 20.00 Uhr, und 27.04.2024, 07.50 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in Bocholt-Mussum die Heckscheibe eines Firmenwagens beschädigt. Dieser hatte an der Straße Ruenhorst gestanden, wo es in der Nacht zum Samstag zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

