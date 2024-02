Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Neue Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern/Mainz/Bad Kreuznach/Bienwald/Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Morgen des 29. Februar 2024 hieß der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Polizeirat Benedikt Jansen, 23 neue Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen. Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung brachte Herr Jansen seine Freude über die Verstärkung zum Ausdruck und wünschte den jungen und engagierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten eine erfolgreiche Zeit in der Inspektion. Nach der Begrüßung wurden die jungen Kolleginnen und Kollegen in einem feierlichen Rahmen vereidigt und legten ihren Diensteid ab. Zunächst werden die 23 Laufbahnabsolventinnen und -absolventen drei Wochen lang in ihre neue Heimatinspektion eingewiesen und durchlaufen verschiedene Fortbildungen sowie Trainings bevor sie ihren täglichen Polizeidienst in den Revieren starten. Die Polizeibeamtinnen und -beamten werden ihren Dienst zukünftig in den Revieren Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Bienwald, Mainz und Neustadt an der Weinstraße verrichten. Für den Start in das Berufsleben bei der Bundespolizei wünschen wir alles Gute.

