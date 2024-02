Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann von Jugendlichen geschlagen und getreten

Landstuhl (ots)

Am 28. Februar 2024 gegen 22:30 Uhr meldete sich ein 52-jähriger Spanier bei der Polizeiinspektion Landstuhl und gab an, dass er von drei Jugendlichen in der Unterführung des Bahnhofs Landstuhl geschlagen und getreten wurde. Die PI Landstuhl entsendete eine Streife zum Tatort und informierte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über den Sachverhalt, woraufhin Beamte der Bundespolizei sich ebenfalls zum Tatort begaben. Vor Ort konnten die Polizisten der PI Landstuhl den 52-jährigen Mann antreffen. Dieser gab an, dass es zwischen ihm und drei Jugendlichen beim Ausstieg aus der RB 70 am Bahnhof Landstuhl zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Einer der Jugendlichen trat gegen das Fahrrad des Mannes, spuckte ihm ins Gesicht und trat ihn. Im weiteren Verlauf wurde der 52-Jährigen auf den Boden gestoßen. Als er am Boden lag, wurde er mit Schlägen und Tritten traktiert. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin. Ob alle an dem Angriff beteiligt waren, konnte der Mann nicht sagen. In der Nähe des Bahnhofs konnte ein 21-jähriger Deutscher angetroffen werden. Dieser gab zu an dem Sachverhalt beteiligt gewesen zu sein, weitere Angaben machte er nicht. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte ein weiterer Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Identität des Dritten ist noch unbekannt. Der 52-jährige Spanier wurde durch den Angriff am Rücken, den Beinen und an den Händen verletzt. Die Personalien des Zugbegleiters der RB 70 wurden aufgenommen und die Videoaufnahmen gesichert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern geführt. Gegen die Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

