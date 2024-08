Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Anhänger ein - Gesellschaftsspiele entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Freitag (2.8.) stellte der Mitarbeiter einer Spedition gegen 20.00 Uhr einen verschlossenen Anhänger der Marke Schmitz Cargobull an der Straße Am Straßenverkehrsamt ab. Als der Mann dann gestern gegen 6.00 Uhr zu seinem geparkten Anhänger zurückkehrte, stellte er fest, dass die Anhängertüren gewaltsam aufgebrochen waren. Ein Vorhängeschloss, das die Türen zusätzlich sicherte, befand sich nicht mehr am Anhänger. Nach einer ersten Durchsicht öffneten der oder die unbekannten Täter einen Karton und entwendeten hieraus zwei Gesellschaftsspiele. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes im Bereich der Straße Am Straßenverkehrsamt etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

