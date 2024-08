Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Unbekannte heben Geld mit entwendeten Debitkarten ab

Bünde (ots)

(jd) Ein Bünder stellte am Sonntag (4.8.), gegen 12.15 Uhr einen Diebstahl aus seinem Mercedes fest. Das Auto hatte er am Vortag, um 16.00 Uhr in der Einfahrt zu seinem Grundstück an der Paul-Schneider-Straße geparkt. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten offenbar den gesamten Innenraum und nahmen einen Bluetooth-Lautsprecher und zwei Geldbörsen, in der sich neben diversen persönlichen Ausweis- und Bankdokumenten eine dreistellige Summe Bargeld befanden, an sich. Als der Mann seine Konten sperren wollte, stellte er fest, dass bereits eine Abbuchung in vierstelliger Höhe von seinem Konto getätigt wurde. Am Montag erschien dann ein Löhner auf der dortigen Polizeiwache und übergab die gestohlenen Bankkarten - diese hatte er gegen 11.45 Uhr in einem Blumenbeet an der Straße In der Masch in Löhne gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte mögliche Zeugen, die zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag im Bereich der Bünder Paul-Schneider-Straße etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

