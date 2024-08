Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (7.8.), wachte ein Ehepaar auf, als sie gegen 3.30 Uhr laute Geräusche in ihrem Haus an der Straße Südheide hörten. Plötzlich und unvermittelt blickten die Hauseigentümer dann in den Schein einer Taschenlampe. Eine unbekannte männliche Person hatte sich Zutritt zu dem Haus verschafft und verließ die Örtlichkeit fluchtartig, als die Hauseigentümer lautstark riefen und es noch schafften, die Polizei zu alarmieren.

Die hinzugekommenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung nach dem etwa 185cm großen dunkel gekleideten Mann, der zum Tatzeitpunkt eine Maske trug, ein. Diese verlief jedoch negativ.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass in im Erdgeschoss befindliches Fenster mittels eines Steins eingeschlagen wurde und der Unbekannte so in das Haus gelangte. Nach einer ersten Durchsicht der Hauseigentümer wurde eine Geldkassette entwendet, in der sich Sparbücher befanden. Eine weitere Aufstellung von möglichem Diebesgut dauert noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Eilshausen etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell