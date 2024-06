POL-MFR: (668) Polizeieinsatz im Nürnberger Westen

Nürnberg (ots) - Bereits am Mittwochnachmittag (19.06.2024) gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in Nürnberger Norden aneinander. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte und Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 17:45 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Lohestraße und wurde hier von einem Skoda Oktavia, welcher von einem 55-Jährigen gefahren wurde, möglicherweise in ...

mehr