POL-MFR: (667) Streit zwischen Rad- und Autofahrer eskalierte

Erlangen (ots) - Am Samstagabend (22.06.2024) versuchte ein 27-jähriger Mann mit einer Schere Geld in einer Pizzeria in Erlangen zu rauben. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf festgenommen werden, als er einen Automaten beschädigte. Der 27-Jährige betrat gegen 22:00 Uhr eine Pizzeria in der Luitpoldstraße und bedrohte einen Angestellten unvermittelt mit einer ...

mehr