Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Tiengen: An mehreren Autos Scheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 20.07.23 auf Freitag, 21.07.2023 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 07:50 Uhr wurde an einem Pkw in der Pommernstraße eine Seitenscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der Schaden am Fahrzeug und der Wert des Diebesguts belaufen sich auf rund 1.500 Euro. Bereits in der Nacht von Mittwoch, 19.07.23 auf Donnerstag, 20.07.23 wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Zeppelinstraße die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-283 zu melden.

